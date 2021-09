Stiri pe aceeasi tema

- Pe imaginile filmate de un martor și postate pe internet se poate vedea cum o femeie este batuta cu pumnii și cu picioarele, iar apoi una dintre agresoare o da victima de mai multe ori cu capul de asfalt. Poliția confirma ca incidentul s-a petrecut marți, 24 august, in orașul Targu Jiu, informeaza…

- Nastere “cu greutate” la Maternitatea “Elena Doamna” din Iasi, acolo unde o mamica in varsta de 30 de ani a nascut prin cezariana un baietel care cantareste peste 5 kilograme. Interventia medicilor a fost una cu un grad ridicat de dificultate, pentru ca tanara sufera de obezitate grad III. Tanara din…

- O gospodina din Constanța care s-a apucat noaptea sa coaca vinete și-a speriat vecinii, care au chemat in ajutor pompierii, crezand ca este vorba de un incendiu puternic. Pompierii constanțeni au fost solicitați in jurul orei 22.30 a serii de 4 august sa intervina la un incendiu ce se manifesta la un…

- O femeie care locuia singura in localitatea Malu, judetul Giurgiu, a ramas fara acoperis deasupra capului dupa ce locuinta acesteia a fost distrusa de un incendiu izbucnit de la un scurtcircuit electric, arata Agerpres. "In aceasta seara ISU Giurgiu a fost solicitat prin 112 sa intervina in…

- In 2019, Andreea Antonescu (38 de ani) și Traian Spak au decis sa puna punct relației de 13 ani pe care o aveau. Cei doi au impreuna o fata, Sienna (10 ani), și au ramas, dupa desparțire, foarte apropiați. Fosta componenta a trupei Andre nu și-a refacut viața amoroasa dupa separare, concentrandu-se…

- Claudia Patrașcanu e in continuare soția lui Gabi Badalau in mod legal, insa vedeta nu mai are niciun sentiment pentru el, dupa cum a declarat. Acum cantareața e pregatita de o noua relație și spera sa ”nu o mai gafeze”, așa cum a precizat ea pe Instastory.

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 09:45, pe DN17, pe strada Bistriței din municipiul Dej. Din primele informații, in accident au fost implicate un autocamion și o autoutilitara. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului…