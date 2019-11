Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu a revenit in showbiz in forța! A reluat colaborarea muzicala cu buna ei prietena Andreea Balan, s-a intors in Romania și a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a anunțat ca divorțeaza de soțul ei, Traian.

- Andreea Antonescu și Ștefan Manolache, iubitul acesteia, au confirmat ca au o relație frumoasa bazata pe foarte multa iubire. Cei doi petrec mult timp impreuna, dar au timp și de micuța Sienna, fetița Andreei din mariajul cu Traian Spark. Aceasta l-a cunoscut pentru prima oara pe partenerul mamei sale.

- Andreea Antonescu a plecat in prima vacanța alaturi de noul sau iubit. Deși nu este divorțata cu acte in regula de tatal fetiței sale, Sienna, in varsta de 8 ani, artista nu și-a pus in pauza viața amoroasa, ci a continuat-o cu toata increderea. Andreea Antonescu traiește de puțin timp o poveste de dragoste…

- Cantareața Andrea Antonescu a vorbit despre divorțul de Traian Spak intr-un interviu pe care l-a acordat pentru click.ro. Artista a spus ca fostul ei partener se va intoarce in țara pentru divorț. Andreea Antonescu a anunțat la inceputul lunii septembrie ca divorțeaza de Traian Spak, cel care i-a fost…

- Andreea Antonescu și soțul sau, Traian Spak, au luat decizia de a se desparți in urma cu mai mult timp, urmand doar sa intocmeasca procedurile legale. Cei doi au ramas prieteni de dragul fetiței pe care o au impreuna, Sienna, in varsta de 8 ani. Andreea Antonescu, in varsta de 36 de ani, și Traian Spak…

- Andreea Antonescu (37 de ani) și-a refacut viața la nici cateva luni dupa ce și-a anunțat desparțirea de fostul soț, Traian Spak. Cantareața și-a facut publica relația cu Ștefan Manolache recent.

- Andreea Balan s-a casatorit religios cu George Burcea, duminica, la biserica Sfanta Treime Dudești din Capitala. Tot astazi, artista a botezat-o pe Clara Maria, fetița pe care a adus-o pe lume in luna martie. Zeci de apropiați, rude și prieteni, au fost alaturi de Andreea Balan și de soțul ei, George…

- Inca de acum cațiva ani, mai ales in momentul in care tu ai inceput sa vii in Romania și sa stai aici perioade lungi de timp, au aparut zvonurile divorțului... Care este adevarul? Citeste si Andreea Mantea a cedat la Istanbul. "Nu mai suport, nu mai pot, nu-mi convine!" Așa este, au…