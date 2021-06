Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu va pleca in curand in America. Acolo a locuit ani de zile alaturi de fiica Sienna și soțul Traian Spak. Cei doi sunt in divorț acum, dar au pastrat o relație buna de dragul fiicei. Cantareața face primele declarații despre o posibila impacare. „Niciodata sa nu spui niciodata! Pe de…

- Andreea Antonescu și Traian Spak au decis sa divorțeze dupa 8 ani de mariaj. Din pacate, din cauza pandemiei, soțul vedetei nu a putut ajunge in Romania, pentru a semna actele. Acest lucru se va intampla in curand. Mai mult, cei doi au facut deja partajul. „Traian mai este soțul meu in acte. E același…

- Andreea Antonescu s-a bucurat de prima vacanța in strainatate dupa experiența de la „Survivor Romania”. Cantareața a calatorit in Turcia unde a avut parte de clipe frumoase, dar și neașteptate. In urma cu mai bine de o saptamana, Andreea Antonescu și-a facut bagajele și s-a urcat in avion cu destinația…

- Andreea Antonescu (38 de ani) a dezvaluit de curand ca la varsta de doar doi ani a fost diagnosticata cu o afecțiune grava. In plus, tratamentul a fost unul foarte dificil, fiind nevoita sa faca citostatice. Deși a avut și continua sa aiba un stil de viața activ, problemele de sanatate nu i-au dat pace…

- Andreea Antonescu a luat o hotarare in ceea ce o privește pe Sienna, fiica sa. Artista vrea sa o aiba pe micuța mai aproape de ea, așa ca nu mai amana decizia.Sienna e fiica de zece ani a Andreei Antonescu și a lui Traian Spak, soțul de care artista e in divorț acum. Cele doua au locuit o buna perioada…

- Femeile sunt innebunite dupa Robert Popescu, fosta ispita de la Insula Iubirii, insa el e in continuare singur. In direct la Showbiz Report, el a marturisit ca a suferit din dragoste, iar acum e in proces de vindecare.

- Fanii Survivor Romania vor avea parte de o surpriza de proporții joi, 8 aprilie! Este vorba despre 4 concurente noi care se alatura show-ului, dupa cele mai recente eliminari. Eliminarea Anei Porgras a starnit un val de nemulțumiri Fosta gimnasta Ana Porgras a parasit competiția Survivor, iar fanii…

- Andreea Antonescu e in divorț de Traian Spak, tatal fetiței sale. Cei doi au decis in urma cu mult timp sa se separe, dar inca n-au reușit din punct de vedere legal. Se ințeleg bine, sunt buni prieteni, vedeta primind des sfaturi din partea acestuia. Este cunoscut deja ca mulți soți, dupa desparțire,…