Andreea Antonescu despre fenomenul André: ”Câștigam echivalentul unui apartament pe lună” Au trecut mai bine de 20 de ani de cand Andre, duo-ul fenomen al anilor ’90 s-a dizolvat și refrenele lor inca sunt știute. ”Lasa-ma papa la mare”, ”Libera la mare” ori ” Noapte de vis (”Moșule, ce tanar esti”) le transformasera pe Andreea Balan și Andreea Antonescu in cele mai cunoscute adolescente din Romania. Real fenomen, Andre a creat o explozie in muzica și moda influențand atitudinea generației de atunci. Astazi mamica Andreea Antonescu (39 de ani) iși aduce aminte cu nostalgie de perioada de inceput a showbiz-ului concertistic de dupa ’89, ce a transformat-o intr-una din pionierele marilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

