Andreea Antonescu, despre al doilea copil: Dumnezeu cu mila ndreea Antonescu și Ștefan Manolache traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni, deși artista nu a divorțat inca de soțul ei, Traian Spak. Mai mult, se pare ca vedeta se gandește serios sa devina din nou mama, mai ales ca fetița ei iși dorește un frate sau o surioara. Andreea Antonescu: "M-am casatorit de rusine, nu am putut sa fiu rea" "Pentru mine, acest subiect a fost inchis. Eu si Sienna am vorbit. Eu, la un moment dat, m-am gandit, de ce nu, poate vrea Dumnezeu si daca e sa fie, va fi. Pe de alta parte, Sienna m-a tras de maneca si mi-a zis: "Mama, sa stii ca eu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

