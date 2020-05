Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea nu a avut o relație foarte buna cu parinții sai, iar prezentatoarea de televiziune nu a mers la inmormantarea mamei sale, explicandu-și gestul la mult timp dupa evenimentul tragic. Gabriela Cristea și-a pierdut mama in urma cu 10 ani, insa vedeta nu a mers la inmormantarea acesteia,…

- Andreea Balan a vorbit cu multa sinceritate despre cele doua mari și importante relații din viața ei, relații care au eșuat, dar din care artista a avut lecții de invațat. Andreea Balan se afla in plin proces de divorț de George Burcea , actorul cu care a avut o relație de patru ani, insa inainte, așa…

- "Imi pare foarte rau ca fostul meu soț lovește in mine și ca nu gandește de multe ori și uita ca sunt mama copiilor lui și ca trebuie sa aiba o relație civilizata cu mine, de dragul copiilor. Eu am incercat pe cat posibil sa nu spun foarte multe lucruri și sa nu dezvalui cu exactitate lucrurile urate…

- Andreea Balan a fost atacata prin intermediul mediului online de fostul ei soț. Reproșul lui Burcea a pornit de la faptul ca Andreea faptul ca a fost blocat pe contul de Instagram al fetei lor celei mari. El o acuza pe artista de acest lucru.

- George Burcea apare in fotografie alaturi de o alta femeie, iar unii dintre internauți au fost de parere ca nu este normal sa pui o astfel de imagine in contextul in care se discuta despre desparțirea de Andreea Balan. Dupa zvonul divortului, George Burcea nu a petrecut noaptea acasa. Cu cine…

- Aurelian Temișan a avut prima reacție dupa ce s-a zvonit ca lucrurile nu ar fi prea roz in casnicia Andreei Balan și a lui George Burcea. Mai mult, presa a scris ca cei doi se indreapta spre divorț. Acum, nașul de cununie al celor doi a rupt tacerea. Temișan a scris pe Instagram ca a fost intrebat de…

- Zilele trecute George Burcea a plecat din casa AndrreiBalan, insa acum acesta s-a intors dedorul fetelor sale, Clara și Ella. Parinții Andreei Balan știu despre situațianeplacuta prin care trece fiica lor, insa au refuzat sa faca declarații despreacest subiect. Soțul vedetei a postat pe una dintre…