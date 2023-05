Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu și fostul partener, Traian Spak, și-au sarbatorit astazi fiica. Sienna, fata cea mare a artistei implinește varsta de 12 ani, iar aceasta a fost cea mai buna ocazie a cantareței sa ia primul avion și sa mearga direct in America, acolo unde cea mica locuiește. Ce imagini a postat vedeta…

- Andreea Antonescu nu i-a spus fiicei sale ca s-a desparțit de Victor Vrinceanu, barbatul alaturi de care are inca un copil, venit pe lume la sfarșitul anului trecut. Sienna este fata cea mare a artistei din casatoria cu Traian Spak.

- Andreea Antonescu și Victor Vrinceanu s-au desparțit la scurt timp dupa ce au devenit parinții unei fetițe. Artista a dezvaluit recent ca fiica ei, Sienna, nu știe despre ruptura dintre vedeta și fostul iubit. Sienna a plecat din Romania spre America inainte ca mezina familiei sa vina pe lume. „Nu am…

- Proces uluitor in Romania. O bona a fost data in judecata de catre fostul ei patron multimilionar, dupa ce aceasta nu și-a respectat promisiunea. Ce suma este obligata femeia sa ii plateasca acestuia lunar acum. Instanța a decis! Bona, data in judecata de patronul multimilionar Bela Urasi este unul…

- Andreea Antonescu, in varsta de 40 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare, cu un mesaj emoționant dedicat celei mai importante persoane din viața ei. Artista a devenit recent mama pentru a doua oara, cand a adus-o pe lume pe Victoria. Andreea Antonescu a publicat mai multe imagini cu…

- Andreea Antonescu a devenit mama pentru a doua oara la sfarșitul anului trecut, iar acum cantareața se gandește deja la inca un copil. Ea s-a desparțit recent de iubitul ei, Victor Vrinceanu. Invitata la podcastul „Vin de-o poveste” , gazduit de Radu Țibulca, Andreea Antonescu a vorbit foarte puțin…

- Andreea Antonescu și jurnalistul Victor Vrinceanu s-au desparțit! Anunțul a fost facut de solista, pe pagina sa de Instagram. Andreea și Victor au un copil de numai 3 luni de zile, iar pregatirile pentru petrecerea de botez erau in toi. Cu toate acestea, cei doi au hotarat sa puna punct relației. Motivul,…