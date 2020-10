Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare sezon din Ferma, intre concurenți se nascsimpatii și antipatii. In unele cazuri, antipatiile ies imediat la iveala,conflictele fiind inevitabile. In ediția de aseara, Mihaela Radulescu i-a puspe fermieri sa raspunda la cele mai delicate intrebari Mihaela Radulescu a venit cu ideea de a…

- Anna Lesko și George Piștereanu formeaza un duo de senzație in calitate de concurenți in emisiunea „Ferma”. Ei s-au apropiat mult pe platourile de filmare, astfel incat lumea a ajuns sa creada ca ar putea forma un cuplu. Anna Lesko a recunoscut, spre surprinderea tuturor, ca se simte atrasa de George…

- Unul dintre concurenții Ferma 2020 este George Burcea, care a facut cea mai frumoasa declarație de dragoste pentru Andreea Balan, la TV, cu ocazia primei ediții a emisiunii de la PRO TV. Pe data de 10 septembrie a avut loc prima ediție a emisiunii Ferma 2020, emisiune prezentata la PRO TV de Mihaela…

- Mihaela Radulescu (51 ani) se afla in aceasta perioada in Romania, unde filmeaza pentru emisiunea „Ferma”. Vedeta și-a lasat iubitul acasa, in Monaco, dar Felix Baumgartner (51 ani) ii urmarește indeaproape activitatea, pe rețelele de socializare. Zilele trecute, spre amuzamentul celor peste cinci…

- Astfel, cele doua echipe formate din cate opt concurenți se vor infrunta pentru marele premiu de 50.000 de euro și pentru titlul de fermierului anului. Primii patru concurenti care au acceptat provocarea de la Pro TV sunt: Anna Lesko, Alina Puscau, Octavian Ciovica si Cezar Ouatu. ”Este…