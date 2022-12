Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu, jumatatea bruneta a trupei Andre, a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare ca a devenit mamica pentru a doua oara. Cantareața a nascut tot o fetița, la 11 ani de la venirea pe lume a primei ei fiice, Sienna.

- Andreea Antonescu, in varsta de 40 de ani, a nascut pentru a doaua oara o fetița perfect sanatoasa. In urma cu puțin timp, artista a facut prima declarație dupa ce fetița ei a venit pe lume.„Acum 11 ani am ințeles ce inseamna sa ai parte de un miracol in viața… Sienna. Plina de emoții și cu o bucurie…

- Andreea Antonescu, in varsta de 40 de ani, va deveni mama pentru a doua oara, la inceputul acestui an. Vedeta este insarcinata cu o fetița, iar recent a dezvaluit daca va face nunta cu iubitul ei, in curand, sau nu. „Stai sa le luam treptat, stai sa terminam cu sarcina, cu botezul și dupa vedem ce ne…

- Andreea Antonescu a declarat recent ca fiica ei a decis sa se mute in Statele Unite ale Americii. Artista a marturisit ca s-a ințeles greșit ca Sienna locuiește cu tatal ei, Traian Spak, adolescenta locuind in Los Angeles cu bunica sa. Andreea Antonescu și Traian Spak s-au desparțit in urma cu trei…

- Andreea Antonescu și Traian Spak s-au desparțit in urma cu 3 ani, insa divorțul a avut loc recent. Sienna, fiica lor, a preferat sa locuiasca cu tatal ei, in Statele Unite ale Americii, acolo unde și studiaza. Andreea Antonescu a primit o veste trista din partea fiicei sale, pentru ca Sienna a ales…

- Andreea Antonescu a anunțat prin intermediul unei postari pe rețelele de socializare ca e in al treilea trimestru de sarcina. Cantareața va naște in scurt timp al doilea copil al ei și primul al lui Victor Vranceanu, iubitul ei. Artista a pozat cu burta la vedere, intr-un decor special. Andreea Antonescu…

- In varsta de 40 de ani, Andreea Antonescu e insarcinata cu al doilea copil. Curand, ea și Victor Vranceanu, iubitul ei, vor deveni parinți. Pana atunci, cantareața se bucura de o vacanța in America, acolo unde a locuit ani de zile. Artista nu a plecat singura din Romania, o are alaturi pe Sienna, fiica…