Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu se numara printre cele mai apreciate artiste de la noi și ține constant legatura cu fanii. Cei care o urmaresc pe Instagram știu ca vedeta are o relație speciala cu mama sa. Femeia care i-a dat viața artistei este cea care se ocupa de nepoata cea mare, Sienna, in SUA.

- Informația momentului in lumea showbiz-ului romanesc! Andreea Antonescu a nascut, luni, 19 decembrie. Anunțul a fost facut chiar de catre frumoasa vedeta, pe rețelele sociale. Cantareața a vorbit cu fanii din comunitatea sa de pe Instagram despre bucuria de a trai miracolul vieții. Afla in randurile…

- Andreea Antonescu, jumatatea bruneta a trupei Andre, a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare ca a devenit mamica pentru a doua oara. Cantareața a nascut tot o fetița, la 11 ani de la venirea pe lume a primei ei fiice, Sienna.

- Mariah Carey, pe scena alaturi de fiica ei. Iata cum canta impreuna Mariah Carey are 53 de ani și doi copii in varsta de 11 ani. Monroe și Moroccan sunt gemenii rezultați din casnicia artistei cu Nick Cannon. Cei doi au divorțat in anul 2016, dar au ramas prieteni de dragul celor mici. Vezi aceasta…

- Tatal lui Jennifer Aniston, actor in Days of Our Lives, a murit. Reacția actriței! Tatal lui Jennifer Aniston a murit! John Aniston avea 89 de ani și o cariera impresionanta in lumea filmului. Actorul a jucat intr-unul dintre cele mai longevive seriale, Days of Our Lives. Producția are deja peste 14.000…

- Nicoleta Luciu revine la tv dupa ani de pauza. Unde o vom vedea In anul 2014, Nicoleta Luciu a luat o decizie radicala. A parasit Bucureștiul și s-a mutat, alaturi de intreaga familie, la Miercurea Ciuc. Orașul in care soțul ei, Zsolt, locuia de mai mulți ani. Atunci, Nicoleta a lasat in urma statutul…

- Cum arata Andreea Antonescu insarcinata in 5 luni Nimeni nu știa ca are o relație de mai multa vreme, așa ca toata lumea a ramas surprinsa de anunțul ca va deveni din nou mama. La scurt timp dupa ce s-a intors de la filmarile pentru America Express, Andreea Antonescu a facut marele anunț. Este insarcinata…

- Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc și-au creștinat astazi baiețelul, pe Liam. Antrenorul a publicat pe Instagram, prima imagine din biserica, iar cei care il urmaresc i-au transmis mesaje in cea mai importanta zi din familia lui.A aparut și prima imagine de la botez, pe care mandrul tatic a postat-o…