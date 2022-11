Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Antonescu este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, cum, de altfel, este și prietena sa, Andreea Balan. Știm deja ca Andreea Antonescu este insarcinata, pentru a doua oara, insa artista a ales sa schimbe nașii de botez pentru cel de-al doilea copil, cu toate ca artsita a preferat…

- Iulia Albu are o relație foarte buna cu fiica ei in varsta de 13 ani. Vedeta este permisiva, ințelegatoare și rabdatoare cu Mikaela, insa i-a impus și niște limite. Intr-un interviu pentru ego.ro , Iulia Albu a dezvaluit ce i-a interzis fiicei sale pana acum. Mulți ani de zile, Iulia Albu a ferit-o…

- Andreea Antonescu este insarcinata pentru a doua oara și așteapta cu mare nerabdare sa iși cunoasca bebelușul. Artista a decis sa aleaga alți nași pentru cel de-al doilea copil. Andreea Balan a botezat-o pe Sienna, fiica Andreei Antonescu cu Traian Spak, insa de data aceasta artista a ales alți parinți…

- Karim Benzema, discurs impresionant dupa ce a castigat Balonul de Aur 2022. Vedeta lui Real Madrid a vorbit despre momentele grele din cariera sa, dar si despre motivatia pe care a avut-o in ultimii ani. Karim Benzema este cel mai bun jucator din lume in 2022. A castigat pentru prima data in cariera…

- In varsta de 40 de ani, Andreea Antonescu e insarcinata cu al doilea copil. Curand, ea și Victor Vranceanu, iubitul ei, vor deveni parinți. Pana atunci, cantareața se bucura de o vacanța in America, acolo unde a locuit ani de zile. Artista nu a plecat singura din Romania, o are alaturi pe Sienna, fiica…

- Andreea Antonescu și jurnalistul Victor Vranceanu au o relație de mai mult timp, insa au reușit sa iși țina povestea de dragoste, departe de ochii curioșilor. Acum, cei doi vor deveni parinți, iar artista a publicat ieri prima imagine cu sarcina. Anunțul cu privire la sarcina a fost facut de Andreea…