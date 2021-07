Stiri pe aceeasi tema

- O utilizatoare a platformei reddit a facut o postare in care cere sfatul internauților, fiind ingrijorata de atitudinea animalului cu care s-a pricopsit. A dorit sa-și cumpere online un dihor, dar a fost pacalita și a primit un jder, animal care a devenit „mult prea violent și agresiv pentru un animal…

- Raluca Olaru și Nadya Kichenok au jucat vineri, 25 iunie, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului feminin de tenis de la Bad Homburg, din Germania. Perechea romano-ucraineana, cotata cu șansa a doua la cucerirea trofeului, a invins cu 2-0 (pe seturi 6-4, 6-4) cuplul alcatuit din nemțoaica…

- Patricia Tig, locul 61 WTA, s-a calificat, duminica, in turul al doilea al turneul de categorie WTA 250 de la Bad Homburg, cu premii de 235.000 de dolari. Romanca s-a impus, in prima mansa, cu scorul de 7-6 (4), 6-3, in fata jucatoarei germane Mona Barthel, locul 187 WTA, beneficiara a unui…

- O țara pe care, la un moment dat, razboaie sangeroase nu au ocolit-o, ba chiar au macinat-o ani de-a randul. Cum nici pandemia de coronavirus care schimbat regulile vieții pe intreaga planeta nu a ocolit-o. Dar romanca s-a adaptat. De cand a pus piciorul pe ”continentul negru”, in clepsidra timpului…

- Perechea romano-belarusa Andreea Mitu/Lidia Morozova s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA de la Belgrad, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari. Cele doua sportive au trecut cu scorul de 6-3, 4-6, 10-5 de cuplul romano-indian Mihaela Buzarnescu/Ankita…

- O femeie din județul Harghita s-a stabilit in Italia acum doua decenii impreuna cu familia. In preajma sarbatorilor, romanca s-a intors acasa pentru cateva zile. La plecarea din Cluj, in aeroport, geamantanul cu bucate tradiționale a cantarit 42 de kilograme, cu 12 mai mult decat era permis de compania…

- Simona Halep, cap de serie numarul 2, a pierdut semifinala de sambata, 24 aprilie, disputata la Stuttgart contra bielorusei Aryna Sabalenka, a cincea favorita. Romanca a cedat meciul in doua seturi, cu 3-6, 2-6. Finala turneului din Germania este programata duminica, 25 aprilie, de la ora 15:00, intre…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat doi cetateni straini care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu scopul de a ajunge in Germania. In data de 18 aprilie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berveni, in cooperare cu lucratori…