- 81% dintre angajatorii romani considera ca robotizarea va mentine sau va creste dimensiunea fortei de munca, potrivit unui studiu realizat de ManpowerGroup. 17% dintre angajatorii romani considera ca automatizarea ii va determina sa-si scada numarul...

- Mitsubishi Electric Europe, prin divizia Mitsubishi Electric Living Environmental Systems, a deschis saptamana aceasta prima sucursala a companiei din Romania, in scopul de intari prezenta brandului pe piata locala. Mitsubishi Electric Living Environmental Systems activeaza in domeniul instalatiilor…

- "Daca ne uitam la anvelopa salariala in sectorul bugetar, ea a fost ajustata, iar in ultimii ani a inceput sa creasca din nou. In 2018, estimarile arata ca vom atinge aceeasi anvelopa salariala pe care o aveam inainte de criza. Deci, toate eforturile de ajustare au fost naruite, iar in momentul de…

- Noul model de smartphone Huawei P20 lite este disponibil pe piata din Romania in trei variante de culoare – Klein Blue, Sakura Pink si Midnight Blue, cu preturi incepand de la 1.699 lei, a anuntat vineri Huawei Consumer Business Group. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, Huawei P20 integreaza un…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari conducerii Ministerului Sanatații ca vor demara, incepand din martie, procedurile pentru redirecționarea pe piața din Romania de pe celelalate piețe europene a unor cantitați de imunoglobulina necesare in tratarea imunodeficientelor primare și a bolilor…

- Tot mai multi tineri din Romania, elevi de gimnaziu sau de liceu, aleg sa isi continue studiile in institutiile de invatamant din Europa, SUA sau Canada. Mai exact, numarul celor care pleaca la studii in strainatate creste cu 20% anual, potrivit...

- Piata marfurilor din Romania a fost caracterizata drept una imatura la nivelul autoritatilor publice si ne este dificil sa intelegem de ce nu se investeste in capacitatile locale, fie ele publice sau private, sustine Gabriel Purice, presedinte-director General al Bursei Romane de Marfuri (BRM), intr-un…