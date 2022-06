Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist ucrainean corespondent in Turcia l-a infruntat miercuri pe ministrul de externe al Rusiei, acuzand Moscova ca fura cereale, pe fondul temerilor de izbucnire a unei crize alimentare mondiale daca problema nu va fi rezolvata, transmite The Guardian.

- Zlatan Ibrahimovic a ieșit din tunel dupa ce a caștigat titlul in Serie A, cu un trabuc și o sticla șampanie in mana. In aplauzele zgomotoase, acesta a stropit cu șampanie fanii din tribune, și-a fumat trabucul, a salutat mulțimea și apoi s-a alaturat coechipierilor sai pe podium. Titlul a completat…

- Ministrul de Externe al R. Moldova a felicitat formația Zdob și Zdub și Frații Advahov pentru prestația pe care au avut-o la concursul Eurovision 2022, care in acest an s-a desfașurat in orașul Torino, din nordul Italiei. Nicu Popescu a scris pe pagina sa de telegram ca reprezentanții țarii noastre,…

- Președintele turc Tayyip Erdogan intenționeaza sa continue convorbirile telefonice cu omologul sau rus Vladimir Putin, pentru a media conflictul dintre Rusia și Ucraina. „Saptamana aceasta planuiesc sa negociez cu domnul Putin”, a declarat Erdogan, potrivit agenției ruse de știri Ria Novosti . Președintele…

- Razboiul din Ucraina a starnit panica in multe cercuri rusești. Mulți tineri au decis sa-și „impacheteze” viața și sa plece in prima țara care-i primește fara viza. Acum, unii se intorc, convinși ca nu-și pot permite viața de imigrant ori ca prea multe lucruri ii țin legați de Rusia. Povestea celor…

- Andreea MOCANU Librar Carturești Burhan Sonmez a scris articole pe teme culturale și politice pentru mai multe reviste și ziare, iar in 2009 a publicat primul sau roman, „Kuzey”, (Miazanoapte). Au urmat „Masumlar” (Pacate și inocenți) in 2011, pentru care a primit premiul Sedat Simavi, una dintre cele…

- Se intra in linie dreapta, ultimele 10 etape, in Serie A, prima liga de fotbal a Italiei. In runda cu numarul 29, duminica, 13 martie, de la ora 21:45, Inter Milano are ca unic obiectiv victoria.

- Citand o persoana care cunoaste indeaproape activitatile lui Gerhard Schroeder, saptamanalul german scrie ca acesta a avut, de asemenea, o discutie indelungata cu unul dintre cei mai apropiati consilieri ai liderului de la Kremlin.Fostul cancelar a parasit Moscova sambata dimineata devreme impreuna…