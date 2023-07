Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o pe Poli Iași, scor 2-0, in prima runda a noului sezon. Andrea Mandorlini (62 de ani), antrenorul „feroviarilor”, așteapta intariri urgente la echipa. Ioan Varga a vandut cei mai importanți fotbaliști in aceasta vara. CFR Cluj a ramas descoperita in multe posturi, iar Andrea Mandorlini…

- Neluțu Varga inca mai spera la titlu! Deși șansele CFR-ului, la titlul de campioana, mai sunt pur matematice, in actualul sezon, finanțatorul din Gruia spune ca echipa sa ar putea produce o minune. In acest moment, CFR Cluj se afla pe locul 3 din play-off-ul Ligii 1, cu 39 de puncte obținute, la șapte…

- Daniel Oprita e devastat dupa Poli Iasi – CSA Steaua 5-1. Antrenorul lui CSA Steaua a spus ca echipa lui e in degringolada. Poli Iasi a invins cu 5-1 pe CSA Steaua chiar daca era dinaintea meciului promovata in Liga 1. Daniel Oprita, devastat dupa Poli Iași – CSA Steaua 5-1 „O rușine, o umilința. […]…

- Gigi Becali nu crede ca Nelutu Varga iese din fotbal si se va retrage de la CFR Cluj. Patronul celor de la CFR Cluj a anuntat, imediat dupa derby-ul cu Universitatea Craiova, ca nu va mai investi in fotbal. Gigi Becali crede ca Nelutu Varga nu se poate retrage pentru ca nu ii va da […] The post Gigi…

- Eugen Neagoe, nemulțumit dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Antrenorul oltenilor considera ca ar fi meritat sa caștige cele 3 puncte in deplasarea din Gruia. In urma acestui rezultat, CFR Cluj a ajuns la 39 de puncte și ocupa locul 3 in Liga 1. De cealalta parte, Universitatea Craiova se afla…

- Dan Petrescu a fost extrem de furios dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1, meci ce a diminuat dramatic sansele campioanei la titlu. Petrescu a facut o adevarata criza de nervi in momentul in care Raud Petrescu i-a anulat cartonasul rosu lui Andrei Ivan dupa ce a consultat imaginile. Dan Petrescu…

- Neluțu Varga a avut o reacție dura dupa Farul – CFR Cluj 1-0, partida care a contat pentru etapa a 5-a din play-off-ul Ligii 1. In acest moment, campioana Romaniei se afla pe locul 2 din play-off, cu 38 de puncte obținute. Unicul gol al partidei, care a adus victoria Farului, a fost marcat de […] The…

- Eugen Neagoe s-a declarat mulțumit dupa Universitatea Craiova – Rapid 3-1. Antrenorul oltenilor a fost incantat de jocul facut de elevii sai. Grație victoriei, oltenii s-au apropiat la doar 2 puncte de FCSB și continua sa spere la un loc pe podiumul Ligii 1. Eugen Neagoe, mulțumit dupa Universitatea…