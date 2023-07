Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul Edward Iordanescu (44 de ani) l-a menajat pe Denis Alibec (32 de ani) la antrenamentul de marți seara. Atacantul de la Farul a resimțit o oboseala musculara și s-a pregatit separat. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Kosovo – Romania LIVE VIDEO Helmut Duckadam il cere pe Marian Aioani titular. Meciul e pe 16 iunie, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Aioani a aparat poarta campioanei Farul. Kosovo – Romania e vineri, 16 iunie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Cei 3 portari convocati de […]…

- Farul e noua campioana din Liga 1. S-a impus in derby-ul cu FCSB, scor 3-2, dupa 0-2, și a caștigat titlul cu o etapa inaintea finalului play-off-ului. Dupa un inceput extrem de slab, in care FCSB a punctat de doua ori, trupa lui Gica Hagi a reușit sa echilibreze jocul. Farul a redus din diferența in…

- Farul Constanta a remizat, scor 1-1 (0-1), cu Universitatea Craiova, sambata seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', in etapa a opta a fazei play-off a Superligii de fotbal.Meciul din Banie a stat sub semnul evolutiei lui Denis Alibec, care a fost pe rand inger si demon, de doua ori. Atacantul a scos…

- Andrei Ivan nu isi explica cum a scapat Farul de infrangere in derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 1-1, din etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 1. Atacantul lui Eugen Neagoe e convins ca echipa lui merita sa obtina victoria. Ivan a ratat un penalty in urma cu doua etape, cu FCSB, dar si-a asumat raspunderea…

- Louis Munteanu a fost sincer dupa Sepsi – Farul 1-1. Atacantul „marinarilor” a explicat de ce echipa sa nu a reușit sa caștige meciul de la Sfantu Gheorghe. Totodata, Louis Munteanu este optimist ca Farul va putea sa caștige urmatoarele meciuri. Echipa lui Gica Hagi ramane pe primul loc, cu 43 de puncte,…

- Aproape 28.000 de fani au asistat aseara la derby-ul dintre FCSB și Farul, confom numarului oficial anunțat de clubul gazda. In ciuda ploii, fanii prezenți la meci au incins și mai mult meciul care a insemnat ultima șansa pentru bucureșteni de a mai ramane in lupta pentru titlu. Inaintea inceperii partidei,…

- Cristiano Bergodi a avut un sincer dupa CFR – Sepsi 2-1. Antrenorul covasnenilor a recunoscut faptul ca ardelenii au jucat mai bine, motiv pentru care au meritat victoria. Totuși, tehnicianul italian spera ca Sepsi sa-li ia revanșa in meciul din semifinalele Cupei Romaniei, acolo unde cele doua echipe…