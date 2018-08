Andrea Bocelli, spectacol pentru Papa Francisc Acel concert special, organizat in marja Festivalului Familiilor, va avea loc in Croke Park din Dublin pe 25 august, in timpul unei vizite de doua zile pe care suveranul pontif o va efectua in Irlanda.



Peste 70.000 de persoane sunt asteptate la eveniment, au anuntat organizatorii.



"Sa canti in fata papei reprezinta un privilegiu pentru sufletele noastre. Este o onoare si fac acest lucru pentru ceea ce reprezinta suveranul pontif in lumea intreaga", a declarat Andrea Bocelli.



Tenorul italian se va alaturi altor personalitati care si-au anuntat participarea la eveniment,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

