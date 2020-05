Andrea Bocelli a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2, dar s-a vindecat Andrea Bocelli a dezvaluit ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19 in data de 10 martie 2020, la fel ca intreaga lui familie. Tenorul italian s-a vindecat și a mers sa doneze plasma la un spital din provincia Pisa, Italia. Andrea Bocelli , in varsta de 61 de ani, a povestit ca a suferit de o forma ușoara de COVID-19 la inceputul lunii martie, pe care a depașit-o cu bine spre finalul aceleiași luni, dar experiența i s-a parut una teribila: „Experiența mea cu coronavirus? O tragedie. In familie, am fost cu toții infectați. Am avut febra, deși mica, am stranutat și am tușit”, a spus Andrea Bocelli,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

