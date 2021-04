Stiri pe aceeasi tema

- Florentino Perez sustine ca prin infiintarea Superligii europene se va salva fotbalul, presedintele clubului Real Madrid apreciind ca mereu cand sunt schimbari sunt persoane care se opun, potrivit news.ro. "De fiecare data cand sunt schimbari, mereu sunt persoane care se opun....iar noi vom…

- 12 cluburi s-au pus de acord pentru lansarea unei Superligi, urmand sa „evadeze“ de sub controlul UEFA si a distruge, practic, Liga Campionilor. Proiectul e finantat de banca americana JP Morgan.

- Presedintele clubului Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, ar fi refuzat propunerea de a prelua sefia Asociatiei Cluburilor Europene (ECA), in locul lui Andrea Agnelli, potrivit news.ro. Potrivit RMC, Nasser al-Khelaifi ar dori sa-si pastreze rolul de vicepresedinte ECA si de membru in…

- Presedintele gruparii Juventus, Andrea Agnelli, a demisionat de la conducerea Asociatiei Cluburilor Europene (ECA), dupa ce a fost anuntat proiectul Superligii, in care se numara printre fondatori, potrivit news.ro. Duminica, intr-un comunicat, Asociatia Cluburilor Europene a anuntat ca se…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, luni, ca nu crede ca proiectul Superligii europene, initiat de 12 mari cluburi, va avea succes pe teremen mediu si lung, potrivit news.ro. "Ma bucura faptul ca am vazut ca UEFA, FIFA, cele trei federatii nationale, din Anglia, Italia si Spania,…

- Proiectul Superligii europene a fost anuntat oficial, printr-un comunicat de presa al celor 12 cluburi fondatoare, informeaza lequipe.fr."Douasprezece dintre cele mai importante cluburi europene anunta ca au ajuns la un acord pentru crearea unei noi competitii, Super Liga, guvernata de gruparile…

- ​FIFA a pus capat speculatiilor cu privire la sustinerea pe care ar fi acordat-o înfiintarii unei Superligii a Europei, gândita de cluburile bogate de pe Batrânul Continent.FIFA si cele sase confederatii continentale au dat publicitatii, joi, un comunicat comun, în care…