Andre s-au reunit după 20 de ani! Merg împreună la ASIA Express La 37 și 39 de ani, Andreea Balan, respectiv Antonescu, solistele ce au format duo-ul fenomen al anilor ’90 Andre vor fi din nou impreuna. Nu pe scena insa vor face echipa in noul sezon al ASIA Express. Candva fetițele teribile ale scenei, solistele ce cantau odinioara ”Lasa-ma papa la mare”, ”Libera la mare” ori ” Noapte de vis (”Moșule, ce tanar esti”), cele doua se numara printre concurenții care vor pleca in aventura ce va avea loc de acesta data in America Latina (Mexic-Guatemala-Columbia). Real fenomen la sfarșitul anilor ’90, Andre a creat o explozie in moda, muzica exprimand atitudinea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

