- O noua prezența feminina in casa Mireasa, capriciile iubirii, a creat o atmosfera destul de tumultuoasa. Inca de cand a intrat in platou, frumoasa Amalia a furat toate privirile, insa a marturisit ca s-a cam speriat de reacția mamelor. Inițial, Amalia le-a spus mamelor ca are 19 ani, iar acestea au…

- Tineri, frumoși, dar nu și... la fel de indragostiți unul de celalalt! Zilele a trecut, iar Ion a decis. Deși a fost destul de bulversat o perioada, a dorit sa ii dea vestea trista fostei sale partenere de viața, Raluca. Concurentul de la Mireasa, capriciile iubirii, nu dorește sa mai formeze un cuplu…

- Doamna Lenu este impotriva relației lui Victor cu Andrada. Ea susține ca fata este conflictuala, insa la fel o vede și nepotul ei pe doamna Lenu. Baiatul le-a povestit concurenților ca aceasta nu ar fi la fel și-n viața reala, cum este in casa Mireasa sezon 4.

- Anca, concurenta de la Mireasa sezonul 4 a fost invitata la Mireasa Capriciile iubirii, emisiune prezentata de Gabriela Cristea pentru a spune ce simte dupa ce a fost parasita de Victor pentru Andrada.

- Gabriela Cristea revine la TV cu un nou proiect. Vedeta va gazdui un nou show la Antena Stars, intitulat „Mireasa – Capriciile iubirii. Emisiunea va debuta la TV incepand de luni, 13 septembrie. Formatul se dorește a fi un aftershow al emisiunii „Mireasa” de la Antena 1. in emisiunea Gabrielei Cristea…

- Gabriela Cristea va gazdui in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 19.30, la Antena Stars aftershow-ul Mireasa - Capriciile iubirii, un continut unic in care vor fi dezbatute cele mai fiebinți subiecte de la Mireasa, alaturi de toți cei implicați, indiferent daca aceștia sunt sau nu in casa.

- Gabriela Cristea va prezenta noua emisiune de la Antena Stars: „Mireasa - Capriciile iubirii”. „Capriciile sunt schimbatoare, iar intrigile pot pune bariere iubirii. Cine va invinge? Iubirea sau orgoliul?”, este intrebarea la care prezentatoarea cauta raspuns.

