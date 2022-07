Stiri pe aceeasi tema

- Doua tinere din Galați au fost rapite din propria casa. Totul s-a petrecut la data de 18 iulie in jurul orei 23. Autoritațile au fost sesizate imediat. In cele din urma fetele au fost gasit, insa cercetarile continua pentru a aflat exact firul logic al filmului. Ce s-a intamplat de fapt ieri seara.

- Casnicia lui Ilie Nastase cu Brigitte a fost una plina de situații dificile, iar divorțul era iminent. Vedeta a marturisit in ce relații a ramas cu fostul jucator de tenis dupa desparțire. Astazi, 19 iulie, Ilie Nastae implinește varsta de 79 de ani. Fostul mare jucator de tenis a fost casatorit de…

- Paula Seling este casatorita cu Radu Bucura din anul 2005, iar impreuna formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul romanesc. Artista a vorbit despre casnicia cu soțul ei, dar și de ce nu au inca un copil. Deși sunt impreuna de 17 ani, Paula Seling și Radu Bucura nu au devenit inca parinți.…

- Emisiunea Showbiz Report de pe Antena Stars a inceput diferit astazi, fara Andrei Ștefanescu. Din ce motiv a lipsit prezentatorul TV și a lasat-o pe colega lui, Natalia Mateuț, de una singura. Ce i s-a intamplat, de fapt.

- Dupa ani buni de stat cu chirie, Roxana Ciuhulescu se muta in propria ei casa. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a oferit detalii despre noua locuința in care va sta alaturi de familia ei.

- Menajera Cristinei Șișcanu a plecat din casa familiei pe furiș, fara sa ofere vreo explicație. Dupa acest ”incident”, vedeta a oferit și primele declarații, in exclusivitate la Antena Stars. Cristina Șișcanu a marturisit ca nu se simte neaparat dezamagita, deoarece ar fi prea mult, insa nu se simte…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Zizik a oferit cele mai noi detalii despre starea de sanatate a celor doua dansatoare care au fost implicate intr-un grav accident rutier. Cum se simt tinerele, dupa ce au ieșit din coma.