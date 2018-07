Andra vrea, cu orice preț, sa-i fie alaturi Adelei Popescu atunci cand va naște. Anunțul a fost facut chiar de indragita cantareața! (Promotiile zilei la monitoare) Andra a marturisit ca vrea sa-i fie alaturi Adelei Popescu atunci cand il va aduce pe lume pe cel de-al doilea copil al ei și a lui Radu Valcan. […] The post Andra vrea sa-i fie alaturi Adelei Popescu atunci cand va naște: ”Cand naști, acolo sunt!” appeared first on Cancan.ro .