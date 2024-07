Stiri pe aceeasi tema

- Andra Volos și Lele și-au creștinat fetița! Dupa slujba de botez, au organizat o petrecere grandioasa! Lele are mari emoții și este un tatic fericit și implinit, nerabdator sa se distreze pe masura la marele eveniment! Iata și primele declarații ale artistului!

- Lele și Andra Volos au trait momente unice ieri, asta pentru ca manelistul și-a cerut iubita in casatorie. I-a spus inițial ca vor trebui sa mearga la doua evenimente, cand, de fapt, el planuise momentul romantic.

- Ianis și Elena Hagi s-au casatorit religios duminica la Biserica Sf. Visarion, iar mirii au radiat in cea mai importanta zi din viața lor. Spynews va prezinta ce a declarat fotbalistul la scurt timp dupa ce a primit taina cununiei.

- Bucurie uriașa pentru o fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu! Nicoleta, participanta in sezonul 5 al show-ului de la Antena 1, și Catalin, participant și el in sezonul 4, au spus DA și in fața lui Dumnezeu, la patru ani de la cununia civila. Primele declarații ale Nicoletei despre nunta! Au…

- Ilona Brezoianu și Andrei Lucian Alexandru s-au casatorit civil in urma cu doar cateva zile, intr-un cadru restrans. Alaturi le-au fost pretenii și familiile celor doi, iar in curand aceștia vor organiza o petrecere. Actrița a vorbit despre evenimentul pe care l-a organizat destul de rapid.„Nu a durat…

- Ilona Brezoianu a transmis un mesaj emoționant dupa cununia civila! Actrița și soțul ei au avut parte de un eveniment fabulos, alaturi de cei mai apropiați oameni! Așadar, nu le-a mai ramas nimic de facut decat sa se bucure de tot ce se intampla in jurul lor!

- Ilona Brezoianu este in culmea fericirii, dupa ce ea și cel pe care il iubește au decis sa mearga pe același drum și au spus marele „DA”. Actrița a strigat in gura mare „DA”, iar cei prezenți la eveniment au inceput sa rada. Cu toții știm ca umorul nu i-a lipsit niciodata, iar energia ei […] The post…

- Enzo de la Chefi la cuțite și soția lui și-au promis iubire veșnica in fața lui Dumnezeu și au organizat cea mai frumoasa nunta! Cei doi au trait emoții mari și dupa o mulțime de pregatiri, au putut sa se bucure, in sfarșit, de cel mai special eveniment! Enzo Aiello și Cristina Ene au facut primele…