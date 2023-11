Stiri pe aceeasi tema

- Marius Balogh, campion mondial la minifotbal cu Romania, și-a emoționat iubita pana la lacrimi la sosirea in țara. Golgeterul Mondialului din Emirate a avut o surpriza uriașa pentru Lavinia. Imediat cum a ajuns in țara, a cerut-o pe aceasta in casatorie. A spus „da” și a inceput sa planga, apoi l-a…

- Lolrelai este sarbatorita zilei de astazi! Vedeta a transmis un mesaj emoționant cu ocazia aniversarii sale și a marturisit ca traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, iar cel mai important lucru pentru ea este ca are o relație in care se simte cea mai iubita.

- Iulia Vantur s-a reintalnit cu mama ei, dupa ce cateva luni bune nu a vazut-o și nu a putut sa o stranga in brațe. Artista locuiește de mai mulți ani in India, acolo unde a inceput o viața noua.Iulia Vantur are o relație foarte buna cu parinții ei și le duce dorul in fiecare zi. Artista s-a mutat in…

- Patricia Țig a trait cateva momente speciale la Cluj-Napoca dupa victoria din primul tur de la Transylvnia Open, unde a invins-o luni pe Martha Matoula (327 WTA) cu 6-4, 6-7 (5), 6-3. Patricia Țig a avut un motiv special pentru care sa lupte pana la ultima picatura de energie, in tribune era fiica…

- Momente de fericire in familia Elenei Gheorghe! Costin Gheorghe și iubita lui și-au spus marele "DA!" in fața lui Dumnezeu, asta dupa ce, in urma cu doar doua saptamani, fratele Elenei Gheorghe și-a cerut partenera in casatorie! Imagini emoționante cu marele eveniment din viața celor doi!

- La 67 de ani, Florin Calinescu s-a hotarat sa iși ia la revedere de la agitația și poluarea orașului, așa ca s-a mutat la țara! Vedeta locuiește acum in comuna Babana, din județul Argeș, unde a reușit sa iși puna pe picioare o mica ferma, in casa parinteasca, noteaza click.ro. Acum, fanii sai pot vedea…

- Andra Volos traiește una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale, iar asta pentru ca vedeta din showbiz-ul de la noi este insarcinata in 7 luni și peste puțin timp iși va ține bebelușul in brațe pentru prima data. ȘatenA radiaza de fericire, iar recent a postat imagini cu burtica de gravida.…

- Imagini cu momente din viața și activitatea militarilor in termen, surprinse de obiectivul fotografului Laurențiu-Vlad Moscalciuc au fost publicate de Armata Naționala, cu ocazia celor 32 de ani de la fondare.