- ”Tradițional 2”, spectacolul consacrat al popularei Andra a devenit cel mai de succes concert al unui artist roman susținut in ultimii 30 de ani! Ultima sa reprezentație, cea de la Cluj-Napoca, a batut un record admirabil, fiind sold-out la o sala de 10.000 locuri. ”Atația spectatori numai la campionatele…

- Soprana Irina Baianț, una dintre cele mai populare artiste ale Romaniei in acest moment, prezinta in luna decembrie 2023, la Sala Palatului, spectacolul Illuminarium – Bridge of Time. Irina Baianț este cunoscuta prin rolurile principale deținute in producții de musical precum “Fantoma de la Opera” și…

- Vladimir Tismaneanu acuza ca sub egida Academiei s-a cristalizat „un adevarat front al obscurantismului menit sa delegitimizeze valorile si orientarile asumat liberale si autentic democrate”, intelectualul decorat de Traian Basescu atacandu-l frontal pe sociologul Ilie Badescu, dar și pe alți oameni…

- Artistul turdean Paul Surugiu FUEGO va aniversa 30 de ani de cariera artistica, in cadrul unui concert grandios care va avea loc in Sala Palatului din București, o sala cu peste 4000 de locuri, la finele lunii noiembrie. La concertul sau aniversar are și cațiva invitați de marca: Mirabela Dauer, Nico,…

- Brașovul se afla in fruntea listei orașelor cu cele mai multe rezervari pentru city-break, cu 15.37% din totalul rezervarilor, fiind urmat de București (12.83%), Sibiu (8.99%) și Cluj-Napoca (8.72%), conform platformei de rezervari hoteliere online Travelminit.Aceasta a dezvaluit ca 45% dintre rezervarile…

- La finalul lunii septembrie, turneul mondial al celebrului trio Il Volo se oprește in Romania pentru 3 concerte excepționale. Vocile magnifice ale lui Piero Barone, Ignazio Boschetto și Gianluca Ginoble vor rasuna pe 30 septembrie, la BT-Arena din Cluj-Napoca, pe 2 octombrie, in premiera, la Oradea…