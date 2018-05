ANDRA tocmai a făcut ANUNŢUL. "S-a întâmplat, în sfârşit! Sunt extrem de bucuroasă!" Andra este foarte bucuroasa sa anunțe ca Maluma, unul dintre cei mai apreciați artiști columbieni, va concerta in Romania și este posibil sa urce pe scena alaturi de el. Maluma concerteaza la Bucuresti. Vezi CAT COSTA UN BILET la cel mai mare festival de muzica latino din Romania "Visele devin realitate! Sunt extrem de bucuroasa sa va anunt ca, in sfarsit, spiritul latin intalneste ritmurile columbiene pe 30 iunie la Romexpo, alaturi de MALUMA! De abia astept! Sper ca si voi veti fi alaturi de noi!", este mesajul scris de Andra pe pagina sa de Facebook. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

