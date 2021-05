Andra Sun lansează ,,Nu mai ești” – o piesă inspirată din propria viață Dupa debutul cu ,,Lacrimi”, Andra Sun revine cu o piesa scrisa chiar de ea, inspirata fiind din propriile trairi. ,,Nu mai ești”, precum și piesa de debut a Andrei, este despre o relație care a ajuns la sfarșit, este despre sentimente incerte și puterea de a incheia o relație in ciuda amintirilor și iubirii dintre cei doi. Piesa este trap cu influnețe de pop, are un vibe fresh și actual, iar clipul piesei conține atat versuri, cat și sileuta artistei, care iși exteriorizeaza trairile prin muzica. ,, este o piesa foarte draga mie, una despre o poveste din viața mea. Despre un mix de sentimente,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

