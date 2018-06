Stiri pe aceeasi tema

- Andra lanseaza un single in limba spaniola, “Sudamericana”, impreuna cu Jay del Alma si MC Sesman, adica trupa Pachanga. Rapperii latino au devenit extrem de populari in intreaga lume dupa succesul fulminant al piesei “Loco”.

- Cel mai mare parc tematic din țara noastra, Arsenal Park din Oraștie, ii invita pe petrecareți la prima ediție a evenimentului COM’ON THE ROOFTOP, care va avea loc sambata, 9 iunie, de la ora 18.00. „Nu-ți uita ochelarii de soare și hai sa ne bucuram impreuna de view-ul unui apus de soare la inalțime!“,…

- JYSK Romania, unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decorațiuni și textile pentru casa din Europa, parte a grupului scandinav JYSK Nordic, a lansat saptamana trecuta o noua colecție de mobilier pentru exterior, in același stil minimalist specific, cu piese simple, dar de calitate, care confera…

- TIki Village apregatit doua zile de distracție, doua petreceri incendiare și invitați pe masura. VINERI, 18 mai, se danseaza pana la rasarit alaturi de Adrian Eftimie și Dj Optick! SAMBATA, cu aceeași energie vibranta, ne distram impreuna cu Midi Culture și Moonsound. Cunoscuți și placuți pentru colaborarile…

- Mult asteptatul sezon cald isi face incet, incet aparitia, iar Aquastar Satu Mare isi deschide portile pentru toti iubitorii de adrenalina, apa si balaceala. Cel mai dotat complex spa al regiunii da startul la distractia pe tobogane, intr-un bazin cu apa incalzita (28-29 °C). Pentru amatorii de inot,…

- Daca anul trecut "DESPACITO"' a rupt toate topurile, 2018 pare favorabil piesei "Se Acabo El Amor", o melodie latino care te ridica imediat de pe scaun. Melodia este o colaborare a celebrei Jennifer Lopez cu Yandel și cantarețul spaniol Abraham Mateo, in varsta de doar 19 ani.

- Cantecul toacei a rasunat și anul acesta, in Joia Mare, in centrul municipiului Lugoj. Startul ediției a VIII-a a manifestarii „Toaca la Lugoj” a fost dat, conform tradiției, de catre primarul Francisc Boldea, actiunea fiind organizata in preajma Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”,…