Celebrul cuplu a ales anul acesta un resort de familie, in Antalya. Andra si Maruta au plecat pentru o saptamana in cea mai cautata statiune litorala a Turciei, Antalya, renumita atat pentru serviciile sale all-inclusive, cat si pentru resorturile familiale. De altfel, perechea a plecat impreuna cu cei doi copii, Eva si David, care se bucura din plin de piscinele si toboganele cu apa pentru juniori, dar si de faptul ca macar acum pot sta in voie cu ambii parinti, fara ca acestia sa fie intrerupti de telefoane sau obligatii profesionale. #dafbama2018andra A post shared by (@andraismy.world) on…