Stiri pe aceeasi tema

- Andra, show total in avion. Frumoasa cantareața a reușit sa creeze atmosfera festiva chiar și la mari inalțimi. Artista, deja cunoscuta de toți romanii, a binedispus toți pasagerii unei aeronave, interpretand impreuna un colind. Scenele au fost filmate și incarcate pe rețelele sociale. In scurt timp,…

- Andra a devenit virala pe rețelele de socializare dupa ce a distribuit un clip neașteptat, in care canta chiar in cabina unui avion, la inalțime. Pasagerii s-au distrat alaturi de celebra cantareața, care a avut și familia alaturi de ea. Ieri, 22 decembrie, cu doar cateva zile inainte de Craciun, Andra…

- Chiar daca aduce cu scenariului filmului „Șerpi in avion”, autoritațile aviației civile americane nu au avut nevoie de vreun ajutor din partea actorului Samuel L. Jackson, atunci cand un pasager aflat la clasa Business a gasit un șarpe la picioarele sale, dupa aterizarea unei curse United Airlines pe…

- Pasagerii unui avion care trebuia sa decoleze din Rusia, au avut parte de un șoc, atunci cand co-pilotul aeronavei a primit ordin de inrolare in armata. Astfel, barbatul a fost scos direct din cabina de pilotaj, iar din acest motiv, restul pasagerilor au fost nevoiți sa aștepte 9 ore.

- Situație șocanta in Rusia, inainte de decolarea unui avion. Pasagerii zborului care trebuia sa plece din Rusia spre Turcia au fost dați jos de urgența din aeronava inainte sa decoleze. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- O pasagera si-a aprins o tigara electronica imediat dupa decolarea aeronavei spre Tel Aviv, iar pilotul a decis sa se intoarca. Insotitorii tinerei fumatoare au devenit violenti si, in consecinta, zborul a fost anulat. „Wizz Air confirma ca un pasager al zborului W6 3689 de la Iasi la Tel Aviv de…

- Cum poate sa arate un avion de pasageri spre Rusia in interior? Pe 24 februrarie era declanșata invaziei in Ucraina. De atunci, din ce in ce mai multe zboruri spre Rusia, fie sunt anulate, fie avioanele sunt aproape goale. In aceasta iarna, companiile aeriene din Europa zboara cu avioane de pasageri,…

- Pasagerii unui avion al companiei aeriene American Airlines s-au plans ca au auzit gemete și zgomote neobișnuite prin sistemul de comunicații. Unul dintre oameni a inregistrat aceste sunete și a postat videoclipul pe Twitter.