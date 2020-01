Andra se lupta de luni bune in istanța cu cu un individ pe nume Gary Corbett. Gary Corbett este un individ care a sabotat-o pe Andra, inregistrand pe domeniul andra.ro, cu toate ca artista avea numele de scena protejat, ca marca inregistrata.



In 2017, Spynews a dezvaluit, in exclusivitate, ca Tribunalul Bucuresti i-a dat castig de cauza artistei, obligandu-l pe detinatorul domeniului andra.ro sa il cedeze artistei.



„Admite actiunea. Dispune incetarea inregistrarii numelui de domeniu www.andra.ro si transferul acestui nume de domeniu catre reclamanta. Cu apel in termen de…