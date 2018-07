Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, fiind foarte deschisa in discuțiile cu fanii, astfel ca aceștia nu au ezitat s-o atenționeze ca a luat cateva kilograme. Artista a ținut sa dea un raspuns, chiar a detaliat! (Promotiile zilei la monitoare) Cantareața a spus ca vrea sa ajunga mai des la sala, astfel […] The post Andra s-a decis cum sa scape de kilogramele in plus: ”Zumba e preferatul meu!” appeared first on Cancan.ro .