Stiri pe aceeasi tema

- Andra a povestit cum iși intreține frumusețea, a spus ca-i apar fire de par alb și, din acest motiv, se vopsește o data la una-doua luni, dar și cei place sa faca in timpul liber. A vorbit și despre David, baiețelul ei și al lui Catalin Maruța, și cum iși impart sarcinile in familie. „Ma […] The post…

- Andra s-a pregatit pentru Sarbatorile de Paște alaturi de soțul ei, Catalin Maruța, dar și de cei doi copii. Vedeta și-a petrecut mei mult timp de copii, pe care i-a invațat cum sa vopseasca oua. Micuții David și Eva au fost curioși rau și s-au implicat. In timp ce David lucra cot la cot cu […] The…

- Indragita actrița Stela Popescu s-a stins din viața in luna noiembrie a anului trecut, la varsta de 81 de ani, lasand in urma familia, colegii de breasla, dar și mii de romani indurerați. Melancolia primului Paște fara cea care ne aducea zambetul pe buze i-a facut pe mulți oameni sa viziteze locul unde…

- Indragita Andra a obosit sa-și petreaca sarbatorile departe de familie, așa ca de Paște va face o excepție. Cantareața a renunțat la toate aranjamentele și concertele pentru a-și petrece timpul alaturi de cei doi copii și de soțul ei, realizatorul TV Catalin Maruța. David, Eva, dar și Catalin sunt pe…

- Andra a marturist ca abia așteapta sarbatorile pascale pentru a petrece timp in compania familiei sale. Andra, partenera de viața a prezentatorului de televiziune Catalin Maruța , abia aștepta sarbatorile de Paște. Artista a explicat, la o emisiune de televiziune, ca ve petrece timp prețios alaturi…

- Cu mai bine de o saptamana inainte de Sfintele Sarbatori de Paște, Andra a avut parte de o experiența aparte. Vedeta a povestit ca „vinovat” de faptul ca a stat cu inima stransa timp de trei zile este chiar fiul ei și a explicat și de ce. In cadrul unui interviu, cantareața a dezvaluit și […] The post…

- Catalin Maruta și Andra formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi s-au casatorit in 2008 si au impreuna doi copii, David și Eva. Pe 16 martie, puștiul a implinit frumoasa varsta de șapte ani. Ocazie cu care prezentatorul TV a urcat, pe contul personal de socializare, o fotografie…

- Andra incaseaza bani foarte buni de la postul de televiziune PRO TV, acolo unde este jurat la doua emisiuni de mare succes. De asemenea, și soțul ei, Catalin Maruța, are un salariu impresionant. Andra nu este doar cantareața, ci și jurat la doua dintre emisiunile de mare succes de la Pro TV, „Romanii…