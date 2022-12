Andra, omorâtă fără milă chiar de ziua ei! Ucisa chiar de ziua ei. Andrae, o femeie de 33 de ani a fost injunghiata de fostul iubit la petrecerea aniversara. Barbatul, extrem de gelos, se intorsese de patru zile din Italia, iar prietenii fetei spun ca ar fi incercat sa se apropie de tanara tocmai pentru a-si pune in aplicare planul. Urmeaza detalii si imagini cu un puternic impact emoțional. „Mi-a dat Dumnezeu multe! Si ce era sa fac? Sa renunt?”. Nu a renuntat la sentimentele bolnavicioase si a mers pana la capat. Individul o stia pe Andra de 16 ani. De atunci ar fi fost obsedat de ea. Femeia isi schimbase locul de munca si incepea o… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

