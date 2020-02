Andra Olar-Caragea preia conducerea companiei CITR

Stiri pe aceeasi tema

- CITR, liderul pieței de insolvența din Romania și parte a Impetum Group, a numit-o CEO pe Andra Olar-Caragea, fost coordonator al activitații operaționale a companiei (COO), dupa 8 ani de activitate in organizație. Ca CEO, Andra iși propune sa intareasca poziția pe piața a unei organizații mature, cu…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a stabilit lista posturilor de televiziune care trebuie retransmise obligatoriu („must carry“) in 2020 de toti operatorii de cablu din Romania, intre care se numara trei canale noi.

- In urma expunerii de catre Libertatea a documentelor și marturiilor din interiorul companiei pharma KRKA, una dintre cele mai mari din Romania pe piața de generice, angajații au primit un email in aceasta dimineața, prin care li se atrage atenția sa nu discute cu presa.Amalia Tataru, CEO-ul KRKA Romania,…

- OMV Petrom a semnat un contract prin care transfera 40 de companii onshore de țiței și gaze din Romania catre compania Dacian Petroleum SRL printr-un trasfer de activitate. OMV Petrom precizeaza ca transferul drepturilor și obligatiilor din acordurile de concesiune este supus aprobarii autoritaților,…

- Prima fabrica Industry 4.0 din Romania, fabrica Arctic de mașini de spalat rufe din Ulmi a primit certificatul LEED Platinum. Procesul de certificare LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) al fabricii de mașini de spalat a fost demarat inca de la inceputul acestui an, pe durata caruia…

- Președintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, liberalilor sa incerce sa faca demersuri pentru a prelua conducerea Camerei Deputaților și a Senatului, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX.Șeful statului a reiterat, in cadrul Biroului Executiv al PNL, ca liberalii nu trebuie sa subestimeze…

- Grupul Enel a decis sa majoreze cu 100 de milioane de euro bugetul de investitii pentru sectorul de distributie din Romania al companiei pentru perioada 2020-2022, astfel ca acest buget va ajunge la suma de aproximativ 400 de milioane de euro, a afirmat marti directorul financiar al Enel Group, Alberto…