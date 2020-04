Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus ține vedetele in casa, iar aceastea incearca sa-și gaseasca alte preocupari in aceasta perioada. Oana Lis și-a suspendat temporar activitatea de la cabinet, iar acum se pare ca da sfaturi și lecții in mediul online.

- Gabi Balint (57 de ani) a vorbit astazi, intr-o intervenție televizata, despre pandemia de coronavirus care a afectat din plin și țara noastra. Acesta resimte din plin condițiile restrictive ale izolarii. Fostul mare atacant al Stelei și al echipei naționale a suferit un infarct in luna septembrie…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu are un comentariu dur publicat pe republica.ro in plina pandemie de coronavirus. El spera ca „toți supraviețuitorii acestei molime sa ramana cu niște sechele pe viața”.„Nu vom muri cu toții de covid. Unii se vor vindeca, alții nu-l vor lua. Sper insa ca toți…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul echipei Gaziantep, a oferit un mesaj pentru cetațenii turci, in care ii indeamna pe aceștia sa ramana acasa. Filmulețul in care antrenorul roman vorbește in limba engleza a fost postat pe pagina de Facebook a clubului antrenat de acesta, Gaziantep. „Salutare,…

- Pandemia de coronavirus ține in casa vedetele care in aceste momente petrec timp cu familia. Andra, una dintre cele mai indragite artiste de la noi le-a transmis un mesaj romanilor prin care sa incerce sa previna infectarea cu COVID-19.

- Dupa Gigi Becali și Andra, acum familia Borcea se alatura celor care sprijina spitalele din Romania in plina pandemie de coronavirus. Aceștia au donat suma de 100.000 de euro pentru Spitalul Colțea din București.

- Maria Ghiorghiu continua sa faca declarații in legatura cu ceea ce a vazut despre Covid-19. Potrivit spuselor sale, romanii nu au motiv de ingrijorare, deoarece in țara noastra nu vor exista morți din cauza virusului ucigaș din China.

- Andra si Catalin Maruta sunt un model demn de urmat pentru toate cuplurile din tara. Astazi, sotul cantaretei si-a aniversat ziua de nastere, iar artista a avut un mesaj extrem de emotionant pentru acesta.