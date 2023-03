Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este o zi importanta pentru cantareața Alessia. Artista iși sarbatorește ziua de naștere, iar printre persoanele care i-au urat ”la mulți ani” cu aceasta ocazie se numara și fostul ei iubit, tatal fiului ei. Barbatul și artista au ramas in relații bune, cu toate ca la scurt timp dupa desparțire…

- Dana Rogoz are toate motivele sa radieze de fericire! Ce mesaj emoționant a transmis actrița pe o rețea de socializare de ziua de naștere a fiului ei. Cați ani a implinit Vlad astazi, 1 martie, dar și ce urare speciala a primit din partea vedetei.

- Andra face parte din categoria celor mai cunoscute și mai apreciate cantarețe din industria muzicala romaneasca. Are o cariera de succes in domeniul care a consacrat-o, iar in paralel este o mama devotata și iubitoare cu cei doi copii, David și Eva, pe care ii are impreuna cu Catalin Maruța, noteaza…

- Emme Maribel și Maximilian -Max- David, gemenii lui Jennifer Lopez pe care ii are din relația cu Marc Anthony, au implinit 15 ani, iar artista a ținut sa marcheze momentul și sa le transmita un mesaj emoționant și pe Instagram.

- Este zi de sarbatoare in familia Deliei Matache și asta pentru ca frumoasa artista iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Celebra cantareața a implinit frumoasa varsta de 41 de ani, iar cu ocazia acestei zile speciale, Andra i-a transmis un mesaj emoționant și a publicat și o fotografie.

- Astazi, 27 ianuarie, Catalin Maruța implinește 45 de ani. Prezentatorul de la PRO TV petrece alaturi de familia sa, fiind abia operat la picior. Fiica lui, Eva, i-a facut o urare amuzanta. Catalin Maruța se afla in concediu medical, dupa ce in urma cu doua saptamani s-a operat la picior. Prezentatorul…

- Azi, 12 ianuarie, Catalin Maruța va suferi o intervenție chirurgicala la un spital din București. Inainte sa intre in operație, prezentatorul de la Pro TV s-a filmat in salon, alaturi de Andra. Cantareața vrea sa fie in fiecare moment alaturi de el, chiar daca acesta s-a impotrivit. Dupa ce de dimineața…

- Andra a facut show in avionul care mergea spre Cluj. Artista a ținut un concert in prag de sarbatori, iar pasagerii și echipa avionului au fost foarte incantați. La bordul aeronavei s-a aflat și Virgil Ianțu. Insoțita de cei doi copii, David și Eva, dar și de soțul ei, Catalin Maruța, Andra a susținut…