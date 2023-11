Stiri pe aceeasi tema

- Andra a cantat in deschiderea meciului Romania-Elveția, decisiv pentru echipa naționala. Celebra artista a cantat imnul Romaniei inainte ca naționalii noștri sa intre pe teren, spectacol care a emoționat zecile de mii de suporteri. Cine a susținut-o pe vedeta din culise și ce s-a intamplat dupa momentul…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat pe rețelele de socializare ca artista din Campia Turzii, Andra Maruța, va canta imnul național la partida Romania – Elveția de marți seara. “Fotbalul are incredibila putere de a ne umple de energie, de speranța, de a ne face sa visam cu toții același vis. Sunt foarte…

- Romania și Elveția au obținut calificarea la Euro 2024, dar meciul din preliminarii are o miza importanta: ocuparea locului intai in Grupa I și plasarea astfel in urna a doua valorica pentru tragerea la sorți din 2 decembrie.

- Romania inchide marți preliminariile EURO 2024 cu Elveția, pe Arena Naționala, in fața a 50.000 de oameni. Iar fanii vor avea partea de o surpriza. Romania - Elveția, meci pentru locul 1 in grupa I, are loc marți, de la ora 21:45. Partida de pe Arena Naționala va fi liveTEXT pe GSP. ...

- GSP l-a contactat și pe fostul portar pentru a comenta pe marginea modului in care FRF a atribuit invitațiile la meciul cu Elveția, de saptamana viitoare. Florin Prunea a confirmat și el ceea ce GSP.ro a dezvaluit și anume ca el, la fel ca Lupescu și Mihali, nu a fost invitat de șefii de la Casa Fotbalului.…

- Un moment emoționant s-a consumat sambata la bustul lui Ciprian Porumbescu din municipiul Suceava la implinirea a 170 de ani de la naștere. 170 de tineri violoniști au cantat celebra ”Balada” dupa care au depus flori la baza statuii. La spectacol au fost prezenți președintele Consiliului Județean, Gheorghe…

- Romania - Andorra, din preliminariile EURO 2024, se joaca duminica, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV. Romania - Andorra, meci ce poate fi urmarit pe Prima TV, se joaca pe Arena Naționala. Din cauza manisfestarilor ultrașilor din victoria 2-0 contra lui Kosovo, suporterii…

- In data de 13 septembrie 2023, un baiat in varsta de 16 ani a fost omorat pe o trecere de pietoni din Jilava. Cazul lui a atras imediat atenția, iar toata țara este șocata de ce se intampla. Acum, un moment emoționant a avut loc in memoria lui Robert. Prietenii i-au cantat piesa preferata la locul accidentului.