Andra lanseaza o piesa noua, prima din 2018. ”Indiferența” are un mesaj in care se vor regasi multe femei care sunt in relații care nu le fac fericite. Dupa ce a colaborat cu Voltaj și Connect-R in ultimele luni, a venit momentul pentru o noua melodie solo. ”Indiferența” are un mesaj pentru toate femeile care se simt neglijate in relații. Melodia vine din fabrica de hituri a lui Marius Moga și are mari șanse sa fie hit. Artista a filmat și un videoclip foarte sugestiv, in care a schimbat mai multe ținute și look-uri.