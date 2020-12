Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea și Adi Sina formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi sunt impreuna din 2012 și au patru copii. Vedeta mai are doi copii din casnicia anterioara. Recent, intr-un interviu La Maruța, Anca Serea a fost chestionata de catre Maria, fiica Danielei Gyorfi și au ieșit la…

- Gmail, Google si Youtube, unele dintre cele mai folosite site-uri si aplicatii din intreaga lume, au inceput sa aiba probleme de functionare inca de luni dimineata, relateaza Mirror. Deocamdata, reprezentantii Google nu au reactionat privind existenta problemelor. Referitor la problemele…

- Șase persoane, printre care foștii conducatori ai celor trei banci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Sociala), dar și reprezentanți ai holdingului Șor au fost puși oficial sub invinuire pentru doua capete de acuzare. In concret, Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a inaintat celor șase…

- Ceremonia de la Pestera Sfantului Apostol Andrei se desfașoara luni in localitatea Ion Corvin din județul Constanța. La slujba participa numeroși straini, deși nu au dreptul, iar preoții de pe scena...

- Comunitatea de afaceri semnatara susține inițiativa Ministerului Finanțelor de a plafona taxele locale, care are drept scop „asigurarea previzibilitații și predictibilitații activitații de intreprinzator”, se arata intr-o declarație comuna semnata de mai mulți agenți economici și președinți de patronate.

- Difuza, neputința iși capata un loc regesc intre oameni, Ea, deghizata in bun prieten, este convivul tau Dar pe rand subtilizeaza, ca un hoț de buzunare care fura portofele, Nume de oameni, numele Craciunului din calendarele creștinilor, Evreilor,hanuca, arabilor, ramadanul Și tuturor le-a bagat la…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 5.505 sanctiuni contraventionale, in valoare de 851.845 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare…

- Un barbat in varsta de 24 de ani, anunțat in cautare pentru escrocherie, furt și pastrarea drogurilor in proporții deosebit de mari, a fost reținut de polițiști.Invinuitul a fost anunțat in cautare de Inspectoratul de Poliție Soroca, in iunie 2020.