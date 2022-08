Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Baia Mare a publicat caietul de sarcini cu privire la serviciile muzicale pentru cea de-a XXVIII-a ediție a Sarbatorii Castanelor, care se va derula in perioada 23 – 25 septembrie. Valoarea estimata a serviciilor este de 1.930.000 lei fara TVA, iar concertele se vor desfașura pe doua scene,…

- Festivalurile toamnei 2022! Chiar daca mai sunt cateva zile din vara, temperaturile pozitive prelugesc apetitul romanilor pentru evenimente concertistice. Va prezentam lista celor mai importante evenimente ce vor avea loc in aer liber IntenCity (26-28 august, Craiova) Stadionul Ion Oblemenco din Craiova…

- In ședința ordinara din 28 iulie, consilierii locali au avut de votat un numar de 34 de proiecte aflate pe ordinea de zi, respectiv 5 proiecte in regim de urgența. Printre proiectele supuse aprobarii Consiliului Local a fost votarea noii Organigrame și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate…

- A fost cea mai spectaculoasa noapte la festivalul Neversea. Peste 70 de mii de tineri au dansat pana la rasarit, pe ritmurile trupelor preferate, Carla's Dreams și Black Eyed Peas. Avioane de acrobație și focuri de artificii au completat inca o zi de distracție la malul marii.

- CARLA’S DREAMS, IRINA RIMES si THE MOTANS canta pe 30 iulie 2022 la Romexpo in cadrul evenimentului The Concert. In deschidere vor canta: ADI, Erika Isac, Yuka si rares. Dupa o pauza de doi ani evenimentul a fost in sfarsit reprogramat in 2022 iar trei dintre cei mai mari artisti locali ai momentului…

- Ei sunt cei mai scumpi artiști din Romania. Intr-un clasament cat mai aproape de adevar, al onorariilor celor mai in voga artiști de la noi, primele cinci locuri sunt rezervate celor ale caror show-uri sunt cu adevarat speciale. Spectacole cerute de public, prin urmare vedetele nu fac rabat de la calitate.…

- Pe 30 iulie, rareș, caștigatorul One True Singer, alaturi de ADI, Erika Isac și Yuka, vor deschide evenimentul The Concert de la Romexpo. Tinerii artiști se vor alatura line-up-ului format din The Motans, Irina Rimes și Carla’s Dreams. Ultima sambata din luna iulie se anunța una incendiara! Romexpo…

- CSM Tg. Mureș și-a asigurat prezența in viitoarea ediție a Ligii Naționale de baschet masculin, dupa ce a obținut, sambata seara, cea de-a doua victorie in cadrul turneului de promovare, 88-67 cu Laguna București. Echipa antrenata de George Trif, care se impusese vineri și in fața lui CSU 2 Sibiu, cu…