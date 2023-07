Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu a reușit, in sfarșit, sa-și vada fiica dupa cinci ani. Fostul milionar n-a dus-o prea bine cu banii in ultimii ani, așa ca Irina s-a mutat in America, la mama ei. Avea 11 ani cand a plecat, era un copil. Acum are 16 și este domnișoara in toata regula, are permis de conducere și l-a…

- Cristina Uni-K și-a botezat fiul in Statele Unite ale Americii. Fericitul eveniment a fost unul așa cum atista și-a dorit, insa spune ca a avut foarte mari emoții. In exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața a vorbit despre botezul baiețelul ei, micuțul Liam. Iata ce declarații a facut!

- Andreea Balan și George Burcea sunt din nou in scandal, iar subiectul principal sunt cele doua fetițe. Actorul a intentat o ordonanța președințiala și in nici 30 de zile a obținut caștig de cauza, potrivit cancan.ro.George Burcea a plecat in America in urma cu cateva luni și a vrut sa pastreze tot timpul…

- Anamaria Prodan puncteaza in lumea afacerilor debutand intr-un business cu adevarat notabil. Daca primii bani i-a facut cu automate de bomboane, in Las Vegas, 20 de ani mai tarziu o gasim implicata intr-o agenție funerara. Anamaria (50 de ani) are și o asociata, Gabriela Lucuțar, careia vrea sa-i dezvolte…

- Irinel Columbeanu s-a desparțit de Oana in urma cu trei ani, iar de atunci nu a mai aparut ca nicio alta femeie. Fostul soț al Monicai Gabor iși dorește sa iși gaseasca femeia potrivita lui.Irina Columbeanu s-a casatorit cu Monica Gabor in 2006, iar in anul 2011 a divorțat. Omul de afaceri a fost mereu…

- Irina, fiica Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu, are o mare pasiune pentru pictura și a ajuns sa faca bani din asta. Adolescenta și-a vandut picturile pentru bani mulți.Deși se afla la mii de kilometri departare, Irinel Columbeanu este foarte mandru de fiica lui, Irina, pe care nu a mai strans-o…