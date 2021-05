Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii europeni au decis joi sa dea unda verde Regulamentului privind inființarea Centrului European pentru Securitate Cibernetica, cu sediul la București. Centrul va fi prima agenție europeana care se va instala in țara noastra de la momentul aderarii in Uniunea Europeana. „Romania are, astfel,…

- ”Cițu poate sa vanda cui vrea ce spune dupa intoarcerea de la Bruxelles. Dupa doua eșecuri ale lui Ghinea, a fost trimis acasa sa vina cu un PNRR ajustat pana pe 31 mai, asta pentru ca guvernul nu a ințeles esența acestui program care vizeaza relansarea. De asta are și termenul de ”redresare”. Inseamna…

- Primaria Municipiului Carei, Județul Satu-Mare organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale de execuție vacante, in cadrul Direcției Serviciilor Publice Locale, Sector Spații Verzi, dupa cum urmeaza: muncitor calificat in domeniul agricol; muncitor calificat…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat ca situația locurilor de terapie intensiva pentru pacienții cu coronavirus este mai buna in prezent decat in saptamanile trecute. Aproape 250 de paturi de ATI sunt libere, in acest moment, la nivel național. „Numarul de infectari raportat zilnic respecta…

- In urma cu un an, Florin Cițu renunța la mandatul de premier, pentru care era propus, și facea un pas in lateral pentru Ludovic Orban. Ioana Mihaila, desemnata acum ministru al Sanatații, critica din postura de președinte al PLUS decizia lui Cițu și a PNL. Martie 2020 venea in Romania cu o dubla criza:…

- Ordonanța de urgența prin care statul interzice accesul companiilor din China și Rusia la licitațiile publice pentru proiecte de infrastructura din Romania a fost publicata in Monitorul Oficial. Actul normativ stabilește ca la licitații vor putea participa doar operatori economici dintr-un stat membru…

- Politia de Frontiera Romana informeaza ca implementeaza in Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport International Henri Coanda un proiect european ce vizeaza utilizarea "Sistemului automat de verificare a documentelor de calatorie in aeroporturi - porti ABC", derulat din fonduri europene nerambursabile.…