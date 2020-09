ANDRA, despre şcoala online: „Pot să zic că am repetat clasa a II-a şi eu!“ Andra a sarbatorit pe 23 august atat ziua ei de naștere, cat și 12 ani de casatorie cu Catalin Maruța. Artista care are o comunitate uriașa pe Instagram iși pregatește de un nou an de gradinița și de școala cei doi copii – Eva și David. Aflata la un eveniment restrans, unde s-au respectat toate regulile de distanțare impuse de contextul actual, Andra a stat de vorba cu Unica.ro despre noul an școlar și despre cat de dornici sunt cei doi copii ai cuplului sa se intoarca in colectivitate. De asemenea, vedeta iși amintește cum a decurs fiecare zi de școala online pentru David, pe perioada izolarii.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

