Stiri pe aceeasi tema

- Andra a fost invitata lui Mihai Morar in podcastul sau, unde a vorbit despre relația sa cu Catalin Maruța. Artista a spus tot ce simte atunci cand soțul ei, Catalin Maruța, o strange in brațe. Secretul Andrei a fost dezvaluit Andra spune ca relația lor s-a transformat in timp și ca au ajuns la un […]…

- Andra este una dintre cele mai indragite și mai apreciate cantarețe din Romania. Se mandrește cu talentul ei, cu reușitele pe plan muzical de fiecare data cand are ocazia. Acum, artista a dezvaluit ca a fost la un pas de a canta manele. In urma cu ani de zile, cand era la inceputul carierei, Andra a…

- Cantareața de muzica populara Emilia Ghinescu a marturisit la Antena Stars despre cea mai mare temere a ei. Artista a declarat ca a incercat sa se vindece, insa nu a reușit pana in prezent.

- Andreea Balan i-a facut o vizita bunicii sale de langa Ploiești, iar cele doua au avut parte de momente de nostalgie din copilarie. Ce facea cantarața atunci cand avea doar cațiva ani și nu se bucura de succesul de astazi.

- Nadine are 44 de ani, iar dupa ce va termina liceul este hotarata sa urmeze doua facultați. In cadrul unui interviu acordat in emisunea „Exclusiv Vip”, de la Prima TV, vedeta a vorbit despre viciile sale. „M-am lasat si de fumat si de alcool. Colegii mei se duceau la tigara si vroiam si eu cu ei, dar…

- Oana Roman a fost șocata de moartea Corneliei Catanga. Intre cele doua a existat o frumoasa relație de prietenie, astfel ca vedetei de la Antena Stars i-a parut extrem de rau cand a aflat ca marea artista s-a stins din viața. Iata ce omagiu i-a adus fosta soție a lui Marius Elisei regretatei cantarețe…

- Ciprian Marica nu mai vrea sa auda informații de groaza despre COVID-19 și considera ca abordarea autoritaților in contextul pandemiei este total nepotrivita. Fotbalistul a fost invitat in platoul emisiunii Sinteza Zilei, de la Antena 3, pentru a vorbi despre situația actuala din țara. Acesta este…

- Dorian Popa, renumit vlogger, compozitor, dansator și cantareț roman, a devenit cunoscut in 2011, odata cu apariția sa in serialul „Pariu cu viața”, serial care a primit premiul pentru „cel mai bun debut” la Gala Premiilor VIP. Dorian Popa susține ca face cel puțin 100.000 de euro lunar din social-media,…