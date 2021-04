Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Nomadland", regizat de Chloe Zhao, se regaseste pe lista peliculelor care au fost nominalizate luni la premiul Oscar pentru cel mai bun film, potrivit platformelor online ale Academiei de film americane, institutia care decerneaza aceste trofee. La categoria cel mai bun film vor concura…

- Helen Mirren, care a castigat un Oscar pentru portretizarea reginei Elisabeta a II-a pe ecranul de argint, a inregistrat un album alaturi de colegul sau, actorul Damian Lewis, pentru a marca a 95-a aniversare a monarhului britanic, informeaza joi Reuters. "The Music of Kings & Queens" contine muzica…

- Aproximativ 17,1 milioane de americani au urmarit interviul de televiziune al lui Oprah Winfrey cu prințul Harry și soția sa Meghan, a anunțat CBS, citat de Reuters, scrie Mediafax. CBS a declarat ca interviul de doua ore de duminica, in care Harry și Meghan au acuzat familia regala de rasism…

- Gala decernarii Globurilor de Aur a avut loc intr-un format restrans, prin videoconferințe, fara covor roșu și fara șampanie. Premiile sunt acordate pentru 25 de categorii și sunt votate de membrii Asociației Presei Straine de la Hollywood. Actrițele Tina Fey și Amy Poehler au fost din nou gazdele evenimentului.…

- Camerele de supraveghere ale unei locuințe au surprins momentul in care barbatul angajat de artista americana Lady Gaga sa ii plimbe cainii a fost impușcat de atacatorii inca neidentificați, care au plecat cu doua dintre cele trei exemplare de bulldog francez ale cantaretei de 34 de ani, a informat…

- Billie Holiday, considerata una dintre cele mai importante cantarete de jazz din toate timpurile, a ramas in memorie datorita vocii sale expresive, dar si prin trecutul sau marcat de dependenta de droguri si de alcool si decesul prematur, la varsta de 44 de ani. Un nou film, "The United States vs Billie…