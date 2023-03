Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram și Mario Fresh formeaza un cuplu de mai bine de 6 ani, ins pana acum, cei doi nu s-au gandit sa faca pasul cel mare. Fiica Andreei Esca a vorbit recent și despre gelozia din cuplu și a recunoscut ca vrea sa mai copilareasca, așa ca nu se vede soție și mama. „Nu sunt o persoana foarte relaxata,…

- Ministerul Apararii rus califica drept „absolut false” declaratiile lui Evgheni Prigojin, seful grupului de mercenari Wagner, care a sustinut in ajun ca armata rusa a incetat sa mai furnizeze combatantilor sai munitie pe frontul din Donbas, relateaza EFE, citata de Agerpres.

- In urma cu cinci luni, Aza Gabriela și Radu Maricuța s-au separat, iar, de curand, artista a vorbit despre o noua relație, dar și daca ar putea trece cu vederea infidelitatea in cuplu, moment in care a marturisit ca nu este genul de persoana geloasa, asta daca partenerul nu i-ar da motive.

- Horoscop 10 februarie 2023. Pare o zi a conflictelor in relație, dar nu este nevoie sa se ajunga la scandal daca dialogați cu calm și liniște, fara ton ridicat și reproșuri din 1900 toamna. Nu mai dezgropați problemele din trecut, concentrați-va pe prezent și iertați. Horoscop 10 februarie 2023 pentru…

- Liderul deputaților UDMR, Csoma Botod, spune ca problema arborarii steagului secuiesc este una de actualitate pentru uniune. Declarațiile vin dupa doua postari ale oficialului maghiar Nemeth Zsolt, in care reclama interdicția folosirii steagului secuiesc de catre comunitatea maghiara din Romania.

- Fostul presedinte american Donald Trump (2017-2021) a publicat miercuri o serie de materiale video scurte in care cere o detensionare militara in razboiul din Ucraina, dupa invadarea de catre Rusia a acestei tari, si da asigurari ca, daca ar mai fi fost el presedinte, acest conflict nu ar fi avut loc,…

- Yamato Zaharia și Denisa Despa au avut o perioada au care s-au tatonat, iar acum nu se știe daca formeaza un cuplu. Luptatorul MMA a precizat in ziua de Craciun ca va merge acasa la dansatoare, in timp ce ea a anunțat la Antena Stars ca nu mai vorbesc.

- Ramona Olaru a povestit pe rețelele sociale ca a primit o amenda pentru ca a platit o parcare pnetru o ora și avand in vedere ca a intampinat o problema a revenit la mașina dupa o ora și 15 minute.