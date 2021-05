Stiri pe aceeasi tema

- Andra a fost invitata lui Mihai Morar in podcastul sau, unde a vorbit despre relația sa cu Catalin Maruța. Artista a spus tot ce simte atunci cand soțul ei, Catalin Maruța, o strange in brațe. Secretul Andrei a fost dezvaluit Andra spune ca relația lor s-a transformat in timp și ca au ajuns la un […]…

- Andra este una dintre cele mai iubite vedete de la noi. Soția lui Catalin Maruța a declarat ca a luat o decizie, dupa ce toata familia a fost infectata cu covid-19. Cantareața a povestit ca organismul ei s-a refacut cu greu dupa boala. Andra, decizie radicala inainte de Paște Ea le-a scris fanilor ca…

- Iulia Albu a ridicat suspiciuni cu privire la o posibila sarcina dupa ce a publicat pe un cont de socializare o imagine cu ea gravida. Criticul de moda a lamurit misterul astazi, in emisiune lui Catalin Maruța de la Pro TV. Fiica sa, Mikaela, ar fi fost in spatele acestei intamplari. Iulia Albu a facut…

- Bianca Dragușanu a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre relația cu Gabi Badalau. Diva suprema a showbizului autohton a spus adevarul despre ce se intampla intre ea și fiul de milionar și a comentat imaginile surprinse cu el la petreceri.

- Viviana Sposub și George Burcea formeaza in continuare un cuplu , deși puțini au fost cei care au crezut in relația lor. Invitata in cadrul emisiunii „La Maruța”, fosta concurenta de la Ferma a recunoscut ca se vede cat mai curand casatorita. „Cum mi-am intalnit sufletul pereche intr-un reality show…

- Artista Oana Radu a fost invitata azi in emisiunea Teo Show, de la Kanal D, alaturi de soțul ei, Catalin Dobrescu. Cei doi au vorbit despre relația lor, dand și un ”test al iubirii”. Bursucu, gafa la Teo Show Oana Radu a povestit cum decurg lucrurile in relația cu partenerul sau de viața, dezvaluind…