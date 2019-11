Stiri pe aceeasi tema

- O sectie de votare din Germania nu a putut fi deschisa vineri, in prima zi a scrutinului prezidential in diaspora, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE) intr-un comunicat transmis AGERPRES. "Din cauza unor elemente obiective, independente de MAE, sectia de votare numarul 194 din Herne (Germania)…

- Dezastrul - cel mai mare intr-un imobil rezidential din Regatul Unit de dupa al doilea razboi mondial - a revoltat opinia publica si a determinat anchetarea publica a modului in care blocul-turn s-a transformat intr-o capcana mortala. Anchetatorii condusi de judecatorul pensionar Martin Moore-Bick a…

- Andreea Marin este nostalgica și posteaza imagini din trecut pe pagina sa de Instagram. Vedeta și-a uimit fanii cu o captura din timpul jurnalului pe care il prezenta la TVR, in urma cu 20 de ani.

- Copilul, care are 3 ani și 2 luni, a fost gasit duminica seara in zona Piața Sarbeasca, de catre o femeie in varsta de 54 de ani. Aceasta a incercat sa-i gaseasca familia și locul unde sta. In zadar insa. Copilul nu a putut spune numele sau, al mamei sau sa dea orice indiciu care ar fi condus la gasirea…

- Ozana Barabancea este o femeie puternica, hotarata și decisa sa reușeasca tot ceea ce iși pune in minte. In plus, vedeta are mare grija de trupul și de sufletul ei, iar in ultimele luni a uimit pe toata lumea cu felul incredibil in care a ajuns sa arate.

- Raluca Petrica, partenera de viața a fratelui cantareței Monica Anghel, a reacționat pe contul sau de socializare dupa ce s-a comentat pe marginea greutații sale. Fosta dansatoare Raluca Petrica a marturisit ca nu i-au picat deloc bine comentariile care au fost facute la adresa sa. Acesta a explicat…

- Fanii au vuit la auzul zvonurilor ca artista Carmen de la Salciua și Culița Sterp, fostul ei soț, ar fi la un pas de impacare. Atat de mult s-au entuziasmat unii dintre ei, ca cei doi primesc constant mesaje in care admiratorii mai au un pic și ii implora sa reia legaturile amoroase.

- Deși se lauda cu zecile ori sutele de mii de oameni care le fac vizualizari pe YouTube, Inna, Delia sau Andra nu se pot mandri ca au admiratorii fideli ai lui Gabriel Dorobanțu. Veteranul muzicii romantice are cel mai vechi fan club din Romania, fondat inainte sa apara internetul! Fanii lui Dorobanțu…